Izal, Pet Shop Boys o The Kooks, nuevos confirmados del FIB

El FIB sigue haciendo crecer su cartel para la edición de 2018, que se celebra del 19 al 22 de julio en Benicàssim. Con estas nuevas confirmaciones, se completa la cabecera del festival con el anuncio de Pet Shop Boys, que vuelven a la gran cita musical con un arsenal de clásicos llenos de emoción y elegancia. No serán las únicas leyendas pisando el escenario, ya que los divertidos y veteranos Madness también se suman a este nuevo anuncio.

Así queda el cartel del FIB 2018 con las nuevas confirmaciones /

Al dúo londinense hay que sumar el aterrizaje de Izal por primera vez en el FIB, lo que supone un enorme nuevo hito para la banda que más festivales encabezará este verano en España. Esto con un nuevo disco, Autoterapia, que se publica este viernes con gran expectación. Además de ellos, la oferta de música local también crece con unos Dorian que ya preparan nuevo álbum, la explosiva Nathy Peluso y unos Terri Vs Tori que empiezan a despuntar en el underground español.

El rock, el pop y la electrónica también danzan en esta nueva tanda de anuncios gracias a nombres como The Kooks, Belle & Sebastian o The Magic Gang; que se suman a interesantes y cálidos descubrimientos como Hudson Taylor o Juanita Stein.

Justo en el gran inicio del verano el FIB también sumará la vanguardia electrónica del dúo francés Justice; a los caóticos e imprescindibles Sleaford Mods, las guitarras crudas de Parquet Courts, la intensidad emocional de Jessie Ware, y la revolución que artistas como J Hus o Princess Nokia están suponiendo para la música urbana.

Aún quedan muchos más nombres por confirmar para este FIB 2018, que ya partió con buenas sensaciones confirmando la presencia de artistas y grupos como The Killers, Liam Gallagher, Two Door Cinema Club, Bastille, Catfish and The Bottlemen o Nothing But Thieves.