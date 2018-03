Katy Perry estaba obsesionada con esta parte de su cuerpo

A día de hoy vemos a Katy Perry como una mujer segura de sí misma y capaz de conseguir todo lo que se propone. Pero, al igual que todo el mundo, hubo una época en que la californiana era una adolescente llena de inseguridades. Y sí, como todos y todas, estaba obsesionada con alguna parte de su cuerpo.

Esta semana, durante una visita al programa de Jimmy Kimmel, Perry participó en un juego donde hablaba con Anikha, una de sus amigas de la infancia. Juntas recordaron la obsesión que tenía la cantante de Chained To The Rythm con sus pechos.

“Todas mis historias con Katy giran alrededor de los pechos”, decía la amiga de la cantante. Anikha continuó diciendo que Perry le dijo que tenía miedo de usar sujetador para dormir por si no le crecían. Hay que tener en cuenta que en aquella época no tenía más de trece años.

Además, la historia de Anikha no termina ahí. También recordó que una vez, en el vestidor del gimansio, le mostró que debía usar dos sostenes al mismo tiempo porque sus senos ya eran demasiado grandes.

“Y eso no me ha llevado a ningún lado”, dijo entre risas Katy Perry desde el plató de Kimmel. No hay duda de que Katy siempre ha sido una chica divertida, desde bien pequeña.