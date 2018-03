Luis Fonsi y Demi Lovato alcanzan las mil millones de reproducciones con ‘Échame la culpa”

Sabes que una canción ha triunfado cuando cuenta con su propia página en Wikipedia. Échame la culpa la tiene y no nos extraña. El tema de Luis Fonsi y Demi Lovato se ha convertido en uno de los hits de la temporada y las cifras la avalan.

Ha sido número 1 de LOS40, ha alcanzado el top de casi todas las listas mundiales y ahora ha puede presumir de nuevo logro: ¡su videoclip ha alcanzado las mil millones de reproducciones en Youtube!

En tan solo tres meses, el pegadizo tema ha alcanzado esta cifra. ¡Una locura!

¿Y cómo lo ha celebrado Fonsi y Lovato? ¡Lanzado una nueva versión de la canción totalmente en inglés! De hecho, el puertorriqueño publicó la nueva versión de Échame la culpa el pasado 2 de marzo. ¿Y qué dicen en lugar de “No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo”? Nada más y nada menos que “Not on you, Not on you, not on yoy my love. Is better if we let it be”.

Vale, quizá nos cuesta acostumbrarnos a escucharlo en inglés, pero también nos impresionó la primera vez que oímos a Justin Bieber cantar Despacito, ¿no?

Lo que sí tenemos claro es que Fonsi se ha convertido en todo un fenómeno de masas. Demostrando que es hombre de un solo éxito.