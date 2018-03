El regreso de un irreconocible James Bay

James Bay asombró a medio planeta con las profundas canciones (Let it go, Hold back the river...) que incluía su disco Chaos and the calm (2015) y que le valieron nominaciones y premios en los Grammy, los Brit, los Ivor Novello, los EMAs, los VMAs...

La marca de la casa del británico era su ropa negra, su pelo largo y su inseparable sombrero pero tres años después poco queda de aquel James Bay.

Y no hablamos sólo de su aspecto físico sino también de su apuesta sonora. Porque el intérprete ya había dejado claro en Wild love, su nuevo single, que la música electrónica iba a reclamar protagonismo en su nuevo proyecto.

Electric light ha sido el nombre elegido por James Bay para su segundo álbum de estudio que verá la luz el próximo 18 de mayo a través de Virgin EMI.

Pink lemonade parece que será el segundo sencillo en el que las guitarras vuelven a la carga. James Bay ha coescrito y co-producido el álbum junto a Jon Green y Paul Epworth.

Este será el listado de canciones de Electric light de James Bay:

Intro

Wasted On Each Other

Pink Lemonade

Wild Love

Us

In My Head

Interlude

Just For Tonight

Wanderlust

I Found You

Sugar Drunk High

Stand Up

Fade Out

Slide

Para calentar motores, el músico ha anunciado conciertos en Europa (Reino Unido, Holanda, Francia y Alemania) y Estados Unidos.