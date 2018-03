Otra de las fotos de la semana, la de Lana del Rey, Marina And The Diamonds y Florence Welch

Si hace poco os contamos que la foto de la semana había sido la protagonizada por Madonna, Kim Kardashian y Cardi B, ahora acaba de salir a la luz otra instantánea que está más que a la altura de la primera.

En este caso, todo hay que decirlo, se trata de una foto más alternativa y no tan comercial. En la instantánea aparecen Lana del Rey, Marina and the Diamonds, Florence Welch y FKA twigs.

DIY Una publicación compartida de Lana Del Rey (@lanadelrey) el Mar 7, 2018 at 12:25 PST

Parece que las cuatro artistas han quedado (o coincidido, quien sabe) en una cena. Lana del Rey ha publicado la foto utilizando solo tres letras: DIY.

"Do It Yourself", es decir, "hazlo por ti mismo". ¿Estarán planeando una colaboración conjunta? Ojalá sea así, porque la canción puede ser un hitazo que revolucionaria el mundo de la música.

Y sí, quizá no sean las mayores estrellas musicales de la actualidad, pero todas y cada una de ellas son absolutamente fantásticas.