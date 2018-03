Karina de ‘Cuéntame’ versiona ‘Tú canción’ de Amaia y Alfred

Todos han caído rendidos al fenómeno de Almaia –a estas alturas no hace falta aclarar que hablamos de Amaia y Alfred de OT, ¿no?- y cantan Tú canción, el tema con el que representarán a Eurovisión, a todas horas. Pero no solo anónimos, también famosos.

La última en hacerlo ha sido Elena Rivera. La actriz de Cuéntame cómo pasó ha compartido con todos sus seguidores de Instagram una preciosa versión del tema. En menos de 24 horas, el vídeo ha conseguido más de 100.000 reproducciones. Vamos, que se ha hecho viral. Hasta la propia Amaia ha comentado con un “Ala”.

No se trata, ni mucho menos, de la primera vez que vemos a Rivera cantar. La actriz ha compartido algunos covers con sus seguidores y ha grabado alguna que otra escena dando la nota para la serie de Cuéntame. Pero en esta ocasión, cantando el tema que representará a Eurovisión el próximo 12 de mayo, su vídeo se ha viralizado rápidamente.

“Es una canción preciosa, a mí me gustó muchísimo”, nos cuenta Elena para LOS40 sobre Tú Canción. La actriz, que empezó a ver OT 2017 cuando ya iba por la mitad, reconoce que tiene debilidad por Amaia y que, junto a Alfred, puede quedar en muy buena posición este año en Eurovisión: “Creo que es un acierto el tándem que forman los dos con ese feeling tan especial encima del escenario. Eso traspasa la pantalla. Así que esperemos que eso llegue a todos los países que participan en Eurovisión”.

Por ahora, a pesar de tener una voz magnética, Rivera no tiene pensado de momento dedicarse al mundo de la música:

A pesar de ello, Rivera asegura que “la música es su punto débil” y que “el futuro dirá”. Además, asegura que “sí le gustaría formarme en clases de canto”, si no lo ha hecho antes es por no haber tenido tiempo.

Para Elena, cantar es una manera de desconectar y divertirse. Por eso graba sus covers.

Volverá a cantar en Cuéntame

¿Y la veremos de nuevo cantar en Cuéntame? “Hay otra sorpresilla. Es verdad que están preparando otro momento Karina cantando. Así que habrá que tener paciencia y esperar a que se emita. Aunque yo todavía no lo he grabado”, asegura la actriz.

Mientras tanto podremos continuar escuchándola en su cuenta de Instagram, donde Elena nos sorprende de vez en cuando colgando covers de todos los estilos musicales: “Me gusta más el pop, la música de LOS40, pero si un día me da por copla o flamenco, pues también. No tengo un palo concreto. Si tengo una canción en la cabeza, me lanzo y la canto”.

Nosotros nos morimos de ganas de escucharla de nuevo. Quién sabe, quizá en un musical. Talento no le falta.