Vuelve el Melendi de hace 15 años: “Me conformo con que haya whisky en el camerino”

''Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido ''betio'', con una sonrisa''. Sí, es Melendi. El gran Melendi ha venido a Anda Ya para hablarnos del lanzamiento de su nuevo disco. ''Ahora'' es su noveno disco y suena muy pero que muy bien.

El álbum se publica hoy y, sin duda, te va a sorprender. Además de tener inlcuído el temazo ''El Arrepentido'', este ''Ahora'' está repleto de colaboraciones. Melendi canta con Carlos Vives, con Arkano y con Alejandro Sanz. ¿Qué más se puede pedir? Poquito, poquito...

El artista asegura que está super contento con el lanzamiento y tiene muchas ganas de que lo disfrutemos. Escucha la entrevista entera con él porque merece la pena conocer esta nueva etapa de Melendi. El Melendi de siempre pero con un nuevo toque que, sin duda, te va a encantar.

Eso sí, no te creas que Melendi no ha venido solo a hablarnos del disco. No, no. No se ha librado de jugar un poquito con nosotros. El artista se ha enfrentado al famoso: ''¿Quién se come este marrón?''. El reto es contestar a varias preguntas un poquito comprometidas pero con la opción de hacerlo como el Melendi de ahora o el de hace unos 15 añitos. Y ojito, porque vas a flipar un poco.

A la gran pregunta de: ''¿cuál es tu caché por bolo?'' ha contestado literalmente ''con que haya whisky en el camerino me vale''. Sí, está claro, es el Melendi de 2003. Tampoco se ha quedado corto con el: ''¿qué has hecho la última noche sin dormir?'' ''Yo no duermo''. Perlita tras perlita, nos ha alegrado el día.

La verdad, Melendi no puede ser más majo. Nos hemos echado unas buenas risas con él.