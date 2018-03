Loving Pablo, Bajo la piel de lobo y Winchester, los estrenos de cine de la semana

Esta semana llegan a taquilla dos películas españolas: nuevo biopic sobre el narco más famoso de todos los tiempos, protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, y Bajo la piel de lobo, con Mario Casas e Irene Escolar.

El resto de estrenos internacionales incluyen el film de terror Winchester: La casa que construyeron los espíritus, una cinta de acción real de Disney protagonizada por Oprah Winfrey, una dramedia francesa y nuestra recomendación semanal: una sátira política que viene del Reino Unido.

Loving Pablo:

Adaptación del libro Amando a Pablo, odiando a Escobar de la periodista Virginia Vallejo, quien fuera amante de Pablo Escobar, durante los años 80 cuando el capo colombiano reinó con puño de hierro en el negocio de la droga.

Escrita y dirigida por Fernando Léon de Aranoa (Princesas, Los lunes al sol), este nuevo biopic sobre el famoso narcotraficante lo protagonizan la pareja en la vida real, Javier Bardem (Jamón jamón) y Penélope Cruz (Abre los ojos).

Bajo la piel de lobo:

También desde España llega este drama romántico ambientado en las montañas, en el que un solitario trampero verá como su vida da un vuelco después de conocer a una mujer, por lo que tendrá que decidir si permite que esta entre en su vida, con los cambios que ello implica.

Mario Casas (Tres metros sobre el cielo) e Irene Escolar (La corona partida) encabezan el reparto de esta película escrita y dirigida por Samu Fuentes (Miraflores).

Winchester: La casa que construyeron los espíritus:

Para los amantes de las pelis de fantasmas y casa encantadas, esta es su opción cinéfila este fin de semana. Una mansión victoriana con más de 160 habitaciones, puertas que esconden un muro tras ellas y escaleras que no llevaban a ningún lado. Todo esto sucedió en California a principios del siglo XX. Que empiece la función.

The Spierig Brothers (Saw VIII, Predestination) dirigen este thriller que cuenta con las interpretaciones de Helen Mirren (Hitchcock) y Jason Clarke (Everest).

Un pliegue en el tiempo:

En esta adaptación de la novela de Madeleine L'Engle, podremos ver cómo un pequeño grupo de personas es mandado al espacio en busca de un cientifico desaparecido.

Ava DuVernay (Enmienda XIII (13th), Selma) dirige a Oprah Winfrey (El mayordomo) y Reese Witherspoon (Big Little Lies) en esta aventura fantástica de Disney.

Dos mujeres:

Desde Francia nos llega esta dramedia, en la que una comadrona tendrá que enfrentar dos enormes cambios en su vida: el cierre de la sección de maternidad del hospital en el que trabaja y la aparición de una antigua amante de su padre.

Escrita y dirigida por Martin Provost (Violette, Où va la nuit), el reparto está liderado por Catherine Frot (Momo) y Catherine Deneuve (Reyes y reina).

Nuestra recomendación:

La muerte de Stalin:

Sátira política sobre los días posteriores a la muerte del todopoderoso Secretario General de la antigua Unión Soviética, el camarada Josef Stalin. Dos días quedan para el funeral del líder, y muchos son los que ansían ocupar su puesto, por lo que todo puede pasar.

En el Reino Unido, Armando Iannucci (In the Loop, The Thick of It) ha sido el encargado de dirigir las interpretaciones de Steve Buscemi (Boardwalk Empire) y Olga Kurylenko (Magic City).