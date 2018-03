Dragon Ball Super sin censura en Blu-Ray

Os venimos hablando frecuentemente de Dragon Ball Super. Desde su salida el chorreo de noticias es constante, ya sea para bien o para mal.

A la serie le quedan 2 episodios para acabar su emisión en Japón, pero a España nos llega ahora su tercer pack de episodios, de la mano de Selecta Visión.

Esta BOX 3 contiene 13 episodios, que abarcan la primera saga original de Dragon Ball Super, el torneo entre los universos 6 y 7, puesto que las 2 primeras sagas se basaban en volver a contar las películas "La Batalla de los dioses" y "La Resurreción de Freezer".

A través de Bills, el dios de la destrucción de nuestro universo 7, acomodado ya en el roster de la franquicia como uno más, conocemos a su hermano Champa, su homónimo del universo 6, y el ángel equivalente a Whis que va con él, su hermana Vados.

La historia va así: Cuando Champa ve los atracones que se pega Bills en la Tierra le entra envidia, no habiendo probado nada igual de delicioso, lo que le lleva a descubrir que en su universo ya no existe la Tierra.

Y no existe por las razones que fueran, que explicarlas conllevaría un sobre gasto en guionistas y no está el horno para bollos si casi no hay ni para dibujantes.

Al dios se le ocurre entonces la brillante idea de proponer un torneo a Bills jugándose la Tierra, a cambio él le ofrece las 6 Super Dragon Balls que tiene reunidas, a falta de la última, siendo más poderosas que las creadas por los namekianos y del tamaño de un planeta nada menos.

Total... ¿para que vas a encontrar la última y pedir tu mismo volver a tener el planeta como nuevo? Que esto va de darse leches, no de ganar el Oscar al mejor guión original.

Por supuesto el torneo se acepta; cinco luchadores por bando en plan "último hombre en pie". Cuando un combatiente gana su rival queda eliminado y el ganador sigue en el ring esperando al siguiente luchador, hasta que un universo se quede a 0.

En esta saga conocimos a un saiyan del universo 6, Kabba, por el que Vegeta adquiere cierto interés, enseñándole a convertirse en Super Saiyajin, y también a Hit, el mejor asesino del universo (y parte orgullosa del plantel de Dragon Ball FighterZ), que está a la par que Goku en poder, del resto pasaremos de puntillas, pero diremos que igual ni les conocen en su casa a la hora de comer.

El resultado no os lo vemos a decir, mejor lo veis vosotros mismos, pero si os diremos que el siguiente pack ya está anunciado y este contiene el inicio de la para muchos mejor saga de Super, el retorno del Trunks del futuro y su enfrentamiento con un enemigo que no os chafaremos (pero que igual se parece mucho a Goku, o algo así...).

De momento, disfrutad de esta saga a una calidad increíble y sin la censura que han sufrido los que han intentado seguirla por el canal Boing, que cual Eduardo Manostijeras han cortado minutos y minutos de metraje sin sentido ninguno.

Damos las gracias a nuestros amigos de Selecta por salvar el día y dejarnos verla como Dende manda.