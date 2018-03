¡‘How long’, de Charlie Puth, la canción más importante del país!

Por fin lo logró. A la chita callando, después de 20 semanas en lista y cuando parecía que iba a abandonar el top 10, Charlie Puth agarra el número 1 de LOS40 con su temazo How long.

El de Nueva Jersey consigue así su quinto número 1 en nuestra lista. Primero lo logró con See you again, en 2015, con Wiz Khalifa; ese mismo año repetiría con Marvin Gaye, a dúo con Meghan Trainor. En 2016 llegaría a lo más alto con We don't talk anymore, junto a Selena Gomez, y el pasado 2017 obtuvo el oro con Attention, durante dos semanas. Con este nuevo éxito, Puth lleva cuatro años seguidos llegando al número 1 de LOS40.

Aunque solo tiene 26 años, estamos ante una auténtica máquina de hacer hits que aún puede darnos muchas alegrías. ¡Enhorabuena a él y a los Puthinators que no han dejado de apoyarlo!