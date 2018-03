Albert Hammond Jr.: “Mi nombre no aparece en la portada porque tiene demasiado recorrido”

Parece ya todo un cliché cuando los artistas hablan de sus nuevos álbumes y lanzamientos diciendo que es lo más “personal” que han hecho hasta el momento. Hay muchos casos en los que esta máxima no se cumple del todo, pero he conseguido dar con uno que lo supera con creces.

El protagonista de ese descubrimiento tan íntimo es Albert Hammond Jr., guitarrista y fundador de la banda que a finales del siglo XX hizo frente a la imperiosa escena pop británica: los Strokes.

Precursores de otros como The Killers o Kings of Leon, estos cinco chicos estadounidenses consiguieron poner patas arriba las etiquetas y presentarse al mundo con un concepto propio. Han pasado dos décadas de todo eso y ahora ya se cumplen dos años desde que los Strokes regalasen al mundo un último EP con cuatro canciones llamado Future Present Past.

Cada uno ha ido buscando su propio camino y Albert Hammond Jr. ya cuenta con cuatro álbumes a sus espaldas y otro a punto de salir. Es este último trabajo de estudio, bajo el nombre de Francis Trouble, el que nos compete y por el que viajé hasta París para conocer al artista.

Albert Hammond Jr. y Cris Regatero /

Me citó en un hotel de la Rue Eugène Varlin de la capital francesa y allí pudimos hablar largo y tendido sobre un disco para el que el adjetivo “íntimo” se queda corto y en el que Hammond Jr. ha realizado un estupendo trabajo de introspección. Tanto es así, que la razón del álbum radica en el descubrimiento que hizo el artista al conocer la existencia de un hermano gemelo que nunca nació. A modo de identificación, apareció Francis Trouble.

Para conocerte mejor, no solo como artista sino personalmente ¿Es este nuevo álbum una manera de hacerle un homenaje a tu gemelo o es más bien como una terapia?

Es una mezcla de cosas. Cuando empecé en la música quería hacer una canción que luego la gente pudiera disfrutar en directo, que fuera tan divertida como las que hacían los artistas que me gustaban. Como cuando veía vídeos de los conciertos de The Clash y The Police… es esa fuerza que tenían con la gente unida, saltando y sudando lo que yo quería.

Por otro lado, estaba haciendo un trabajo en la sombra… veía mi sombra como un niño solitario que buscaba atención. Quería animar a ese niño y en ello llegó a mí un montón de creatividad pero a la vez empecé a construir muros. Y aunque siempre supe que tenía un gemelo, años después supe que nací con una uña del dedo de mi hermano producto de una colisión que tuvimos en el útero de mi madre. Esto me hizo pensar en que tenía un alter ego, que en el fondo era algo que siempre había tenido de manera natural.

¿Es entonces una cuestión de identidad?

En parte sí, esa es la razón por la que no he puesto mi nombre en la portada del disco a propósito.

En realidad Albert Hammond Jr. Es Francis Trouble, el problema es que mi nombre se relaciona con demasiadas cosas, tiene mucho recorrido y no quería llevar todo eso a mi disco.

Solo quería que tuviese mucha energía, que fuese divertido y que para el que lo escuche sea totalmente nuevo.

Al haberte inspirado en lo ocurrido con tu gemelo para este disco, ¿crees que la música debe tener ese componente personal para el artista?

Sí, de hecho los artistas necesitamos una especie de dualidad. Es decir, ser capaces de reírnos de nosotros mismos y a la vez poder aprender de ello y que eso nos conmueva. Creo que las emociones son algo universal, algo que te puede conectar a otra persona y hacerte sentir algo diferente como me ha pasado a mí.

Albert Hammond Jr. durante su concierto en el Point Ephémère de París. / Cris Regatero

Esta conexión desde luego no ha sido algo agradable de descubrir, aunque probablemente fue más intenso para mi madre cuando lo sufrió dentro de ella. Pero para mí da significado a muchas cosas en mi vida y ha hecho que me abra más. De hecho, me encanta preguntarme cómo tuvo que ser el momento.

No sé exactamente por qué nos llegan ciertas cosas. Pero siempre he creído que todos miramos a nuestro alrededor, escuchamos y simplemente nos limitamos a conservar determinadas creaciones, lo que nos viene dado. Como si coleccionásemos pequeñas cosas que no entendemos del todo y que están en constante cambio. Lo mismo ocurre con una canción, que empieza en un lugar desconocido...

Hablando de canciones… ¿De qué trata Muted Beatings?

Siempre que me preguntaban en el colegio sobre qué iba un libro y tenía que hacer un comentario, era un desastre… ¡Esta pregunta me recuerda un poco a eso! (Ríe). Simplemente me gusta que la música hable por sí misma.

Muted Beatings ("Latidos Silenciosos") habla de que no es necesario que alguien te grite para que te derrumbes porque el silencio de una persona puede ser peor que una pelea física y puede destrozarte igual.

Has hecho un disco muy rockero pero últimamente en el mundo de la música se ha extendido la frase de que “el rock está muerto”. ¿Qué piensas sobre ello?

El rock significa demasiadas cosas, tiene muchas connotaciones y cubre muchos tipos de música. No me gusta vivir a través de las etiquetas, así que jamás diría esa frase porque en el momento en el que piensas que algo no es, simplemente cambia.

Simplemente las buenas canciones, son buenas canciones y ahora mismo nos faltan grandes temas, tanto en el pop como en el rock.

Nos falta elaborar bien las canciones pero, definitivamente, no diría que te tuviera que gustar el rock para poder disfrutar de mi álbum.

Hay algo muy curioso en tu disco y es que el número 36 cumple un papel muy importante en él…

Sí, ¡cuando lo descubrí no me lo podía creer! Vi que el metraje del álbum duraba 36 minutos, lo que coincide con los años que tenía cuando supe la historia de mi gemelo. Además, 3+6 es 9, y ese es el número de canciones del que se compone el disco. Otro número importante para mí porque mi cumpleaños es un día 9 y, además, en numerología hebrea significa “gemelo”.

Albert Hammond Jr. durante su concierto en el Point Ephémère de París. / Cris Regatero

Son cosas que nos ocurren con las que es divertido jugar. Es algo fascinante, por eso creo que todo es desconocido y caótico pero cuando ese caos llega de manera tan improvisada y natural, es fantástico.

Y qué hay de tus compañeros de banda ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron los Strokes?

La verdad… no recuerdo bien la última vez que nos vimos todos. Hace no mucho coincidí con Julian (Casablancas). Estoy en contacto con ellos, pero no demasiado. Sé casi lo mismo que sabes tú.

Ahora que vas por tu cuenta… ¿Es menos presión para ti hacer un disco en solitario sin estar bajo el nombre de los Strokes?

Realmente no creo que esa presión se reduzca. Cuando intentas hacer algo bueno, la presión no desaparece sino todo lo contrario, es incluso mayor. La razón es que esa presión no se reparte entre varias personas sino que se concentra en una misma, eso pone mucho más peso sobre mis hombros. Así que definitivamente no, no es menor la presión.

¡Por cierto! Ahora que empiezas a girar… en una de las fechas compartirás escenario con un grupo español, con las Hinds ¿Cómo las conociste?

¡Sí, es genial! Recuerdo que las conocí mientras estaba en Alemania produciendo una canción. Escuché que ellas también estaban preparando un tema y quise producírselo yo mismo. Me puse en contacto con ellas y empezamos a hablar. Luego nos encontramos en Nueva York en un show que tuvieron en Brooklyn, allí empezamos a hablar de lo genial que sería hacer shows juntos y así ha sido.

Estoy decidido a escribir una canción a las Hinds o producirles un tema.

Creo que puede salir algo muy bueno si trabajamos juntos.

¿Qué piensas de su música? ¿De ese garage pop?

Es muy difícil etiquetar, creo que cuando lo haces te quedas atrapado en una caja. Simplemente escuché sus canciones y me encantaron.

En cuanto al género… cuando escucho la palabra pop pienso en Bowie o en Los Beatles porque “pop” significa “popular”. Maroon 5 es pop y cuando escucho garage pop es como una referencia a lo que se hacía en los años 50 pero actualizado y más moderno.

En cualquier caso, tengo muchas ganas de actuar con ellas e irnos turnando en los shows.

Por último, ¿qué quieres conseguir con Francis Trouble?

El sueño siempre ha sido hacer una canción como Muted Beatings, pero además poder hacer shows y tocar en grandes estadios. Siento que mi lugar está en los grandes espacios y desde luego mi single tiene la energía para llegar a la gente. Así que ya veremos, porque el resto se escapa de mi control.

Como cada viernes, Francis Trouble acude a la fecha para presentarse al mundo. Hoy 9 de marzo se pone a la venta a través de Red Bull Records y promete ser un viaje muy interesante en la vida de Albert Hammond Jr.