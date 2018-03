Así suena lo nuevo de Maluma, 'El Préstamo'

Cuando Maluma lanza un nuevo tema, el mundo se paraliza. Y así ha sucedido. El parcero ha vuelto a sorprender a sus fans con el lanzamiento de su nuevo sencillo, El Préstamo, junto al videoclip.

Con los ritmos del reggaetón que le caracteriza, este tema se presenta como un claro candidato a convertirse en todo un éxito a nivel internacional. ¡No nos cabe duda!

Según la letra de la canción, el colombiano pide a su amor que le devuelva el corazón que le prestó, ya que “tiene que usarlo con ella y con otras más”. Y ésta es la razón que explica el título del tema.

Después del éxito de todos y cada uno de sus temas, como Felices Los 4 y Corazón, Maluma vuelve a la carga con El Préstamo, al cual le acompaña un vídeo musical que ha estrenado horas después del lanzamiento de la canción.

Si todavía no has escuchado la canción del parcero, no dudes en hacerlo. Pero, ten cuidado. Una vez que lo hagas no podrás dejar de tararearla.