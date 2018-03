Blas Cantó - Él no soy yo [2018]

Blas Cantó estrena el tercer adelanto del que será su nuevo álbum. El cantante lanza Él no soy yo, un tema que llega tras el éxito de In Your Bed y Drunk and Irresponsible.

Es su primer single en español, una canción con influencias pop-folk que consagra al joven como una de las promesas de la música en España.

La dirección y la edición ha corrido a cargo de Craneomedia. El clip mezcla imágenes de interior con grandes exteriores, un vídeo en el que Blas Cantó apuesta por la moda y una producción muy internacional.