Switch arma su 2018 con Smash Bros.

Nintendo puso ayer el planeta “patas arriba” con el anuncio de Super Smash Bros para Switch.

No sorprende, se esperaba. Lamentablemente no podemos decir qué habrá de nuevo en este título o cuánto será sustentado por la anterior versión de Wii U. El trailer muestra personajes nuevos como a los personajes de Splatoon y promete lanzamiento para 2018; así que sería lógico pensar que la versión de Wii U podría ser la base sobre la que se construya esta nueva entrega.

La sorpresa (para mí) llegó por parte de Captain Toad: Treasure Tracker. Uno de mis juegos favoritos de Wii U y uno de los que más sentido tiene que veamos convertido a Switch. Por su estilo de juego pausado y en escenarios cerrados, es el juego perfecto para llevar en el bolsillo a todas partes. Saldrá tan pronto como el 13 de Julio y no solo llegará a Switch, también aparecerá en Nintendo 3DS.

Otros apuntes interesantes del anuncio llegan por parte de las third parties que parece mostrar muchos más apoyo a Nintendo ahora que en generaciones anteriores. South Park, Crash Bandicoot N-Sane Trilogy, Okami y No More Heroes también tendrán su versión Switch en 2018.

Todo esto entre otros anuncios “menores” como el port del Luigi’s Mansion original para Nintendo 3DS.

Sin duda, lo mejor que podéis hacer es invertir unos minutos en el Nintendo Direct de ayer para sacar vuestras propias concusiones.

Como veis, Nintendo ha armado con fuerza este 2018. Por mucha PS4 que tengamos conectada al televisor, empieza a ser difícil no tener en cuenta las ventajas y el catálogo de Switch.