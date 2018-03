Sorpresas gamers: Confirmados Call of Duty Black Ops IIII y The Division 2

"Olvida lo que sabes". Es es el claim con el que Activision ha confirmado la nueva entrega de su saga anual Call of Duty. Y lo ha hecho adelantando su tradicional fecha de lanzamiento: de noviembre a octubre.

¡Black Ops está de vuelta! Call of Duty: Black Ops 4 será la nueva entrega de la saga más vendida en la historia de Call of Duty con su lanzamiento mundial, previsto el viernes 12 de octubre para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC.

Los fans de Call of Duty podrán conocer más detalles el jueves 17 de mayo, cuando Activision y Treyarch organicen el evento de presentación mundial a la comunidad.

Pero Call of Duty Black Ops IIII (sí, en números romanos también está permitido escribirlo así) no ha sido el único shooter cuya confirmación nos ha sorprendido.

Massive Entertainment y Ubisoft también han anunciado The Division 2: "Estamos orgullosos de confirmar que estamos trabajando en Tom Clancy's The Division 2, y que el desarrollo será llevado a cabo por Massive Entertainment en colaboración con los estudios de Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucarest y Ubisoft Shanghái. The Division 2 funcionará con una versión actualizada del motor gráfico Snowdrop que estará a la altura de nuestras ambiciones para una secuela, pero más importante aún, vamos a aprovechar al máximo todo lo que hemos aprendido durante los dos últimos años para incorporarlo a esta secuela y asegurarnos de hacerlo lo mejor posible".

"Añadiremos un nuevo tipo de logro llamado "Shields", una serie de logros específicos con los que se desbloquearán recompensas especiales en The Division 2 cuando este último se lance" explica Julian Gerighty, director creativo de Massive Entertainment. El E3 2018 será el escenario en el que se muestre el juego cuyo lanzamiento parece que no se producirá hasta 2019.