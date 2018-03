Ellas toman el mando

Acompañamos a Ellie en un viaje épico en The Last of Us en el que Joel era su mentor y protector pero en The Last of Us 2 las cosas van a cambiar.

Ellie ya es adulta y su personaje está despertando un sinfín de interrogantes en lo que será la nueva entrega de Naughty Dog (responsables de la saga Uncharted).

Ya pudimos controlar a Ellie en algunas escenas del primer The Last of Us y nos morimos por volver a salir a la aventura con ella.