El (merecido) descanso de Miley Cyrus

Miley Cyrus celebró por todo lo alto su 10º aniversario en la industria musical con el lanzamiento de Younger now, un disco que presentó con su single de éxito Malibu (nº 1 de LOS40).

De este elepé pudimos disfrutar también otros sencillos como Inspired, Younger now y Week without you pero desde hace medio año no hemos vuelvo a ver ningún single más.

Miley Cyrus ya anunció a comienzos de 2018 que, de momento, no habría gira de presentación de este Younger now, debido, como ella mismo dijo, a que sus mascotas (los cerditos) requerían su cuidado y atención.

Sin rodajes en el horizonte, rechazando papeles para actuar y sin una gira mundial que la obligue a recorrer todo el planeta en unos meses, Miley Cyrus está teniendo un merecido descanso tras toda la locura originada desde Bangerz.

Pese a tener una agenda más relajada esto no significa que no hayamos visto a Miley Cyrus en las últimas semanas y meses.

Wonderland le realizó un precioso reportaje fotográfico y la pudimos ver sobre el escenario homenajeando a Fleetwood Mc en Nueva York y junto a Elton John en la ceremonia de entrega de los Grammy.

Acabada la última entrega de La Voz en Estados Unidos (NBC), Miley Cyrus también se ha dejado ver en alguna alfombra roja (en la fiesta de la fundación de Elton John y en la fiesta post-Oscar) de la mano de Liam Hemsworth.

Precisamente su relación personal y su menor número de compromisos ha disparado los rumores de embarazo que Miley ha negado tajantemente.