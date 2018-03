Aída Nizar desparecida... ¿O no? Esto es lo que está haciendo

Aída Nizar, nuestra querida Aída, uno de los mayores fichajes del mundillo del corazón lleva un tiempo desaparecida. Hasta ahora todos creíamos que igual había decidido parar un poquito o que no le estaban saliendo muchos proyectos. Pero, señoras, señores, tenemos algo que decirles: la fuga de cerebros ha llegado al mundillo del corazón, Aída Nizar lo está petando en Italia.

Sí... lo que ves. Aída Nizar ya es fija en el programa de mayor audiencia de la televisión italiana y eso que lleva poquito. La vallisoletana está llenando titulares y es que hay revistas en Italia que se están refiriendo a ella como: ''El aire fresco que hacía falta en Italia'', ''Cómo no la hemos traído antes''.

Ella sigue siendo la misma. Sigue muy enamorada de sí misma y hablando de ella en tercera persona como si fuera a la vez ella misma y su representante. La exconcursante de Gran Hermano ha asegurado literalmente: ''Aída es sinónimo de share y audiencia máxima''. También ha dicho cositas del tipo: ''Aída no solo entretiene, hace rico a quien la contrata''. En fin, una maravilla todo.

Pero la cosa no se queda ahí. En sus últimas intervenciones, Aída ha dicho: ''Aquí me pagan lo que merezco'' y nos ha regalado un poquito de su sabiduría.



Ella misma ha explicado las claves de su éxito: dormir cuatro horas diarias, haber estudiado Derecho, haber leído más de un millón de libros o hablar cuatro idiomas. Vamos que, como ella misma dice: ''Todo lo bueno que tengo me lo merezco''.

Aída, eres una maravilla y normal que adores tu vida. Por favor, sigue conquistando territorios y márcate un Napoleón Bonaparte o un Felipe II.



Nadie tiene dudas de que la próxima en decir aquella mítica frase de: ''En mi imperio nunca se pone el sol'', será Aída.