Antena 3 arrebata ‘American Crime Story: Versace’ a Netflix y la estrena antes en España

Antena 3 ha adelantado por la derecha a Netflix y ha logrado hacerse con el estreno en exclusiva de 'American Crime Story: Versace' en España.

De esta forma, la cadena de Atresmedia estrenará el próximo domingo, 18 de marzo, la esperada segunda temporada de la serie de Ryan Murphy.

El próximo domingo, en exclusiva, estreno de 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace en Antena 3 con Penélope Cruz y @ricky_martin https://t.co/ppHiVYN5Nq — antena 3 (@antena3com) 11 de marzo de 2018

Así es 'American Crime Story: Versace'

Tras la buena acogida de The People vs. OJ Simpson, FX decidió renovar la serie con la investigación de un segundo y mediático crimen: el del diseñador Gianni Versace a manos del asesino en serie Andrew Cunanan.

Para ello, la ficción se ha inspirado en el libro Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in US History de Maureen Orth.

Otro de los atractivos del estreno son los protagonistas: Edgar Ramírez como Gianni Versace, Darren Criss como Andrew Cuananan, Ricky Martin como Antonio D'Amico y Penélope Cruz como Donatella Versace.

De esta forma, Antena 3 lanzará la jugosa serie dos semanas antes que la plataforma estadounidense que tiene planificado su estreno el próximo 30 de marzo.