Dwayne Johnson le enseña a su hija la lección más valiosa

El actor Dwayne Johnson tiene como su ojito derecho a la pequeña Jasmine, de dos años, hija que tuvo junto a Lauren Hashian.

Tanto es así que la niña ha aprendido a hablar y su padre ha corrido a compartir sus logros en su cuenta de Instagram en donde tiene más de cien millones de seguidores.

Jasmine ya dice cosas como 'daddy' (papi en inglés), pero también frases mucho más complicadas como 'Girl Power' (poder para las chicas) o 'International Women's Day' (Día internacional de las mujeres).

Johnson publicó este vídeo el pasado 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y se ha viralizado a lo largo del fin de semana superando las veinte millones de visualizaciones.

Para rematar con un poco de humor Dwayne anima a su hija a que diga una última frase: “Daddy is the most handsome, brilliant and sexiest man alive” pero con esa Jasmine ya se hace un lío y no lo consigue.