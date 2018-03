¿Quieres ver de cerca la prueba de sonido de The Script en sus conciertos en España?

Si eres fan, seguro que ya te has enterado: The Script vuelve a España en concierto. El famoso grupo irlandés pasará por Barcelona y Madrid este mismo mes de marzo (21 y 22 respectivamente) para mostrar en directo su último álbum de estudio, Freedom Child, aunque también desgranarán algunos de sus hits ya míticos, como su Hall of fame o The Man Who Can't Be Moved.

Como ya te contamos, The Script viene esta vez de gira a nuestro país con LOS40, y aunque todavía quedan algunas entradas a la venta, es posible que se acaben muy pronto, así que date prisa y compra antes de que se agoten.

Si andas mal de pasta, o ya tienes tu entrada o simplemente crees que te mereces un premiazo, tranquilo: aquí tienes un concurso para ganar dos entradas para su concierto de Madrid y dos para Barcelona, y con un extra muy especial: poder asistir, en exclusiva, a la prueba de sonido con el grupo.

Participar es muy fácil: solo tienes que contestar, de forma original y creativa a la siguiente pregunta: ¿A qué lugar de España te llevarías al cantante de The Script y qué harías con él?. Eso sí, para que sea válida y puedas llevarte el premio tienes que ser titular de la Tarjeta LOS40. Eso sí, si estás leyendo esto y es antes del viernes a las 12 am, aun estás a tiempo de hacértela y participar. Contesta aquí y mucha suerte!

De momento, te dejamos como inspiración el último single del álbum editado en septiembre pasado, Arms Open. Play!

Ve aprendiéndote las canciones!

Consulta aquí las bases legales del concurso de The Script... y hazte la Tarjeta LOS40 para este y otros futuros concursos, siempre tienen promociones y ventajas únicas!