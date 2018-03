La primera vez de... ¡ANGELINA JOLIE!

¡Una de las grandes heroínas de la ficción vuelve a la gran pantalla!

El próximo 16 de marzo se estrena Tomb Raider, la nueva versión cinematográfica del histórico videojuego, que convertirá a la actriz Alicia Vikander en la famosa Lara Croft.

Fue Angelina Jolie quien, por primera vez en el cine, dio vida a Croft, uno de los personajes más reconocidos en el mundo gamer. ¡Todavía no hemos olvidado sus increíbles saltos, sus imposibles mortales hacia atrás y su espectacular manejo de las pistolas!

Así que, antes de entregarnos a Vikander y a su Lara Croft millennial, queremos acordarnos de Jolie y de su exitosa carrera en la industria del cine.

Hija de actores, a Angelina Jolie no le costó ganarse a la cámara. En 1982, con sólo 7 años apareció, junto a sus padres, en su primera película, Lookin’ to Get Out.

Jolie inició, en los 90, una carrera como modelo internacional y también participó en videoclips de estrellas como Lenny Kravitz o los Rolling Stones.

Fue precisamente en la década de los 90 cuando Angelina Jolie puso su nombre en la alfombra roja de Hollywood, gracias a películas como Hackers (Piratas informáticos) o Jugando con la muerte. Y en el año 2000…

Con sólo 24 años, ganó el Oscar a la ‘Mejor Actriz de Reparto’, por su papel en Inocencia interrumpida.

Conseguir una estatuilla siendo tan joven fue un gran logro. ¡Angelina Jolie ya estaba preparada para dar vida a la heredera de Indiana Jones!

La actriz estadounidense se convirtió en Lara Croft en 2001. Cambió el látigo por las pistolas, en la adaptación a la gran pantalla del exitoso videojuego Tomb Raider.

La suya es la historia de toda una vida frente a la cámara. Una vida en la que ha interpretado y se ha reinterpretado a sí misma. ¡En LOS40 recordamos #LaPrimeraVezDe Angelina Jolie!