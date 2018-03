Mira cómo se enfadan los famosos cuando descubren ESTO en Instagram

Ponte cómodo porque vas a pasar un buen rato. 'Anda Ya' te trae una nueva entrega de ''Enemigos Íntimos''. Sí, ese momento tan especial en el que varios famosos se enfrentan a uno de los grandes miedos de este siglo. Sí... el no follow. Es decir, que tú sigas a alguien en las redes sociales pero esa persona pase de ti.

Uno de los que más ha sufrido en este juego es el propio Dani Moreno ''El Gallo'' ¿por qué? Pues resulta que Mario Vaquerizo no le sigue. Sí, el propio Mario, colaborador del programa. Mario que viene cada semana a pasarlo bien en Anda Ya, no sigue al presentador del morning show... ¡Menuda carita se le ha quedado!

Pero no ha sido el único que ha sufrido... Raquel Sánchez Silva se ha quedado con la boca abierta cuando ha visto que Florentino Fernández no le sigue. Ellos que siempre se han llevado estupendamente y ahora, pum, resulta que al cómico no le interesa mucho lo que la presentadora cuelgue en sus redes.

Y seguimos para bingo... Otra que lo ha pasado un poquito mal ha sido Maria Herrejón... Ella tiene unos cuantos no follow. Entre los que más le molestan: Paco León, David Broncano y Alaska.

Eso sí, tampoco es que Herrejón no pueda hablar mucho porque ella misma no sigue a Castelo. Y ojito porque se trata de compañeros. Se ven en la redacción de Los40 cada día, pero resulta que Herrejón no sigue al cómico. Ahora bien, no es la única... Hemos comprobado que hay muchas chicas que no le siguen: Lucía Gil y Blanca Suárez son más ejemplos.

Manuel Huedo tampoco se ha quedado atrás, amigos. Él mismo ha admitido que se está esforzando en seguir a muchos actores para entrar el mundillo, pero se ve que no cuaja la cosa todavía. Suerte Huedo, suerte.

Y ya paramos porque Anda Ya también tiene parte de culpa... No seguimos a Castelo. Perdón compañeros, enmendaremos este error algún día... Alguuuun día.