El increíble zasca de Bustamante a Paula Echevarría

David Bustamante ha soltado una frasecita en público que ha despertado las alarmas. El cantante, el ex OT ha dicho literalmente: ''Soy una persona que no me maquillo ni me peino para ofreceros una foto cada día''. David, en serio ¿para quién iba esta frasecita?

Según todos los expertos del coraçao, Bustamante le ha hecho un guiñito a su ex, Paula Echevarría, por su pequeña adicción a las redes.

Pero ojito porque Busta no es el único que suelta un zasca y se queda tan ancho. Entre nuestros preferidos está el de una concursante de ''Atrapa un millón'' a Carlos Sobera. Carlos le dice que cómo es que sigue con novio sabiendo que le iba a conocerle a él a lo que ella le responde un magnífico: ''Ya... Jo, te podría haber traído a mi madre''.

Otro que no se queda atrás es Josep Pedrerol, ya mítico por su ''becarios no, becarios no''. Pero no es la única que ha soltado porque el presentador le dijo tal cual a una colaboradora: ''bueno, mejorarás si tienes oportunidad de seguir mañana''. Muy top.

Y así mil más. Dale al play y disfruta de los zascas, que siempre que no sean para ti se disfrutan bastante.