5 razones por las que no debes perderte el documental ‘The Best Day of My Life’

Este próximo 16 de marzo se estrena The best day of my life, un documental dirigido por Fernando González Molina concebido para homenajear al World Pride como una fiesta que, además de celebración y desenfreno, ha ido construyendo libertades desde la militancia y el activismo LGTBI.

Producido por EL PAÍS y Sundance TV, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y Madrid Destino, The best day of my life es un documental que no debes ni puedes perderte. Estas son algunas de las razones.

#1 SU HOMENAJE A MADRID COMO UN LUGAR DE LIBERTADES

El documental cuenta seis historias, las vidas de seis jóvenes cuya esperanza para un futuro mejor confluye en Madrid, en el verano de 2017. Concretamente, en el World Pride 2017. El documental narra el mejor día de sus vidas.

Tal y como el propio Fernando González Molina asegura, The best day of my life es "un triple homenaje a la ciudad de Madrid, una de las ciudades más libres y abiertas del mundo, al movimiento LGTB del país que en 40 años ha conseguido cambiar la realidad española y a esas personas anónimas que en cualquier lugar del mundo luchan por ser ellos mismos”.

#2 SEIS EXPERIENCIAS PERSONALES LLENAS DE ORGULLO Y SUPERACIÓN

The best day of my life gira en torno a la experiencia personal de seis personas de España, Uganda, Rusia y Francia. Todas ellas pasan por un momento complicado, una circunstancia difícil que hace que se atrevan a vivir lo que son con orgullo, alegría y compromiso.

#3 POSITIVIDAD, HUMANIDAD Y ESPERANZA A PESAR DE TODO

El documental refleja historias reales y complicadas, sin embargo, es una obra luminosa que celebra los derechos humanos, la música, las expresiones artísticas, la comida, los deportes y la fiesta.

A pesar de narrar la compleja situación de varias personas, en ningún momento el documental se convierte en una sucesión de imágenes pesimistas y derrotistas. Refleja la vida cotidiana de sus protagonistas: Abril, Ruth, Nick, Max, Geena y Timo.

#4 UNA REALIZACIÓN IMPECABLE Y UNA MÚSICA MÁS QUE ADECUADA

Prisa Vídeo ha hecho un gran trabajo de realización. Ha querido hacer un documental fiel a los hechos, pero también lleno de sentimiento. Por ello, The best day of my life cuenta con una mirada sensible y una realización impecable. La película ha sido íntegramente rodada en 4K y uno de los elementos más cuidados de la película es su fotografía, a cargo de Antonio Pareja.

Además, la emoción de este largometraje se intensifica gracias a la música compuesta por el madrileño Lucas Vidal. Antonio Orozco ha creado la canción original del documental, Lo Saben.

#5 FERNANDO GONZÁLEZ MOLINA, UN DIRECTOR DE ÉXITO

Fernando González Molina es uno de los directores de más éxito en nuestro país. Ha dirigido películas como Tengo ganas de ti, Tres metros sobre el cielo, Palmeras en la nieve o El guardián invisible.

Sin embargo, con The best day of my life debuta en el arte del documental. Tal y como él mismo ha dicho, "he tenido que refrenar mi impulso de manipulación creativa. Aquí lo que muestro ha pasado. A pesar de todo, creo que es un filme muy mío: emocional, épico...”.