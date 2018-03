Years & Years - Sanctify [2018]

Tras el existazo de su álbum de debut, Communion, Years & Years regresan con nuevo single en 2018. Se titula Sanctify y es una canción soberbia que nos recuerda mucho a algunas de las mejores melodías del mismísimo Michael Jackson.

Sanctify es el anticipo de su esperado segundo disco, del que aún se conocen pocos datos, pero que ya avanza nuevas sonoridades. Aquí coquetean con una suerte de r&b cálido, orgánico y a veces oscuro, en detrimento del electro pop bailable al que nos tenían acostumbrados.

Olly Alexander, el integrante más carismático del grupo, ha dicho que este tema es una aventura salvaje y preciosa por sus sueños: "un lugar donde contar historias; sobre identidad, sexualidad, celebridad e interpretación".

La visión de un futuro posible, donde nos tengamos que plantear que significa ser humanos

El videoclip, dirigido por Fred Rowson, está protagonizado por el propio Olly y según el artista "se centra en "una audición enmarcada en el trasfondo de una futura metrópolis llamada Palo Santo. Es la primera parte de un puzle mayor y mi intención es que cree tanta confusión en la gente y que les entusiasme de forma misteriosa y sensual".

"Hemos escondido de forma deliberada diferentes sentidos para que cada uno haga su propia interpretación del tema, les pido que salten tras de mi por el agujero del conejo y dejen volar su imaginación", continúa el músico británico.

Olly Alexander, en una imagen promocional de 2018

"Lo que más me gusta del pop es la imaginación y el escapismo así que pensé: ‘creo que debo intentar ser la estrella del pop que me gustaría ver en el mundo y hacer el trabajo más ambicioso freaky y sexy posible’. Hago estos videos para que la gente entre en mi mente y porque me gusta vivir en mis propias fantasías (siempre lo he hecho y siempre lo haré) un lugar donde la sexualidad y el género son difusos y la magia es real. Vivimos en un mundo caótico y acelerado y nos fijamos en representaciones del futuro para dar sentido al presente. Esta es mi visión de un futuro posible, donde nos tengamos que plantear que significa ser humanos”, explica el artista.