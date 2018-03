No te vas a creer con quién sale ahora Escassi

Traemos noticias frescas. Esta vez con uno de los más míticos del corazón: Álvaro Muñoz Escassi: el sexsymbol de las noticias del corazón. O bueno, lo era hace unos añitos.

Tras muchos romances, relaciones, filtreos, amoríos... Escassi se ha ligado a otra famosa. O bueno, famosilla. Resulta que los paparazzis le han pillado dándose el lote con Apolonia, una de las actrices porno con más proyección.

Para que tampoco te creas que es de otra galaxia vamos a explicártelo bien. Apolonia se llama, en realidad, Samanta Sánchez Martínez y es de Albacete. Y a su vez Samanta es la ex de Ramiro Lapiedra. Sí, el Lapiedra que le puso el apellido a Lucía y a María, ambas Lapiedra. Todo queda en familia.

Hace poco Apolina hizo unas declaraciones en Interviú que no te van a dejar frío: ''Me va muy bien. No estoy operada y dicen que tengo la cara de Jessica Alba y la boca de Angelina Jolie''. Hija, qué suerte.

En fin, que nos alegramos muchísimo de que le vaya tan bien al jinete y eso sí, esperamos que esta relación le dure más que su último matrimonio, que después de 6 meses decían que tenían problemas de convivencia. A ver si con esta llegamos a los 7. Bye.