¿Por qué participa Australia en Eurovisión?

Australia ha sido uno de los últimos países en incorporarse a Eurovisión.

El festival de música europea acogió al país oceánico en 2015, pero muchos aún se preguntan el porqué de esta decisión.

La razón la encontramos en el propio origen de Eurovisión, que nació con una vocación clara: unir países a través de la música. Pero... ¿por qué participa Australia si no cumple con las reglas del festival?

Para participar en Eurovisión, la organización exige que los países formen parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) - organizadora del evento- y se sitúen en una zona geográfica comprendida entre el paralelo 30 norte y el meridiano 40 este, teniendo como referencia el meridiano de Greenwich. El país austral sí cumple con la primera norma, sin embargo, se encuentra a 18.000 kilómetros del viejo continente.

Armenia, Azerbaiyán y Georgia, naciones de la región del Cáucaso, tampoco cumplen la norma geográfica aunque sí pertenecen al Consejo de Europa, lo que les da derecho a presentar sus candidaturas al certamen musical. Otros países que podrían participar son Marruecos, Argelia, Túnez o Egipto, es decir, los situados en el norte de África. Todos ellos cumplen con las exigencias geográficas, al igual que Israel o Líbano.

En el caso de Australia, Eurovisión se saltó sus normas en 2015 con motivo del 60 aniversario del concurso. Otro punto a favor de ese país es la audiencia. La televisión pública australiana (la SBS) emite Eurovisión desde hace treinta años con un seguimiento masivo que en los últimos tiempos roza los tres millones de espectadores. Un dato muy goloso para la organización del festival, que también quiso premiar la fidelidad de los australianos.

Eurovisión 2018 La LXIII edición de Eurovisión se celebrará el 12 de mayo en Lisboa (Portugal).

Es la primera vez que el país luso acoge este festival después de que Salvador Sobral consiguiese en 2017 la primera victoria de Portugal en la historia del concurso.

España se presenta este año con Tu Canción, interpretada por Amaia y Alfred y compuesta por Raúl Gómez.

La candidatura de Israel es una de las primeras favoritas con Toy, una canción interpretada por la artista Netta.

Guy Sebastian fue el primer intérprete en representar a Australia en Eurovisión con la canción Tonight Again. Siguieron sus pasos Dami Im con Sound of Silence y Don't Come Easy de Isaiah Firebrace. Este 2018 es el turno de Jessica Mauboy, que representará a Australia en con una canción muy popera titulada We got love.