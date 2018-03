Así es como debes conservar el queso

Hoy nuestro Chef40, Pablo de Torres, quiere enseñarte cómo debes mantener el queso para que te dure mucho tiempo manteniendo el sabor y la frescura.

El queso es de esas comidas que polarizan. O te encanta o lo odias.

A nuestro Chef40 le encanta y además es uno de los productos de nuestra gastronomía que mejor la define y que más nos representa en el extranjero junto con el jamón serrano.

Hay una gran variedad de quesos y una de las recomendaciones de Chef40 en la típica cena de picoteo es que prepares una tabla con varios tipos. Ponlo bonito, con nueces, uvas, un buen pan y los mejores picos que encuentres.

La gente no se resiste ante esta presentación y no es habitual comer quesos con uvas en casa, así que echarán mano en seguida. Es lo primero que se va a acabar en tu cena y serás el mejor anfitrión/a EVER!!!!