Mel B confirma la vuelta de las Spice Girls

Lo estábamos pidiendo a gritos y ellas nos han escuchado. Ahora que los 90 están más de moda que nunca, las Spice Girls han vuelto. El grupo femenino más exitoso de todos los tiempos ha decidido reunirse en una nueva gira.

No se trata de la primera vez que lo intentan en los últimos años. En 2016, casi lo consiguen, pero Mel C decidió no participar.

Motivos no les faltan, y es que las chicas podrían llegar a ganar 50 millones de libras (unos 57 millones de euros) volviendo a unirse, según informa The Sun. Vamos, una cantidad que no suena nada mal. Eso sí, no sabemos si el reparto del dinero será equitativo entre sus integrantes.

Tampoco tenemos muy claro si estarán las cinco integrantes. El medio TMZ, le preguntó a Simon Fuller, el manager del grupo, si estaría también Victoria Beckham en el reencuentro, ¿y qué contestó él? “Pueden ser cuatro, no cinco”. Vamos, que quizá haya una baja importante.

Por otro lado, Mel B dijo a US Weekly que el reencuentro está confirmado y que las cinco integrantes participarán en él: “Somos amigas. Quedamos para tomar té y ponernos al día. Ahora todas somos madres y para nosotras poder decir que seguimos vendiendo entradas para conciertos es una gran sensación”.

Cuando el entrevistador le informó sobre si Victoria estaría en la reunión, Mel contestó: “Bueno, ya está confirmado, todas hemos firmado con Simon Fuller. Las cinco.”

Nosotros nos quedamos con las declaraciones de la buena de Mel B. Puestos a imaginar en el concierto, preferimos que estén las cinco.