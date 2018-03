Nos encanta la Taylor Swift a lo Maddie Ziegler

Los videoclips en plan destroyer de Taylor Swift en los que se venga de todo el mundo y acaba con su yo pasado están muy bien y nos gustan pero en Delicate hemos descubierto una nueva faceta de la solista.

Ya coqueteó con la idea de distintas coreografías en Shake it off aunque siempre había asegurado que lo de bailar no iba demasiado con ella.

Pero en su más reciente videoclip, extraído de su disco, Reputation, Taylor Swift ha demostrado que cuando se quiere se puede y que todo es cuestión de ensayar.

Y por lo que hemos visto en sus perfiles oficiales en las redes sociales, el vídeo de Delicate tiene más de uno y me atrevería a decir que hasta más de dos ensayos.

Sea como fuere y haya costado el tiempo que le haya costado, la Taylor Swift de Delicate me ha recordado tanto a la Maddie Ziegler de Sia en vídeos como Elastic heart, Chandelier y, sobre todo, Rainbow que esperamos verla en futuros clips.

Son sólo 120 segundos de baile y una rutina no tan complicada como la que ejecuta la joven bailarina como alter ego de Sia en sus vídeos pero eso no impide que nos haya encantado la forma de expresarse con el cuerpo y el baile.