C. Tangana se lamenta que su chica ya no sea la misma en ‘No eres tú’

Acaba de lanzar una nueva fecha en Madrid tras agotar las entradas para su primer concierto en la capital, hace poco lanzó un nuevo tema y, ahora, C. Tangana acaba de estrenar otra canción.

En este caso se trata de una colaboración con el guatemalteco Jesse Baez, artista que por cierto ya ha teloneado al cantante de Mala Mujer durante sus conciertos en Latinoamérica el pasado año.

El tema, No eres tú, es una nueva producción R&B de Alizzz, la mano derecha de Pucho. La canción es una indirecta muy directa a la que sería la novia de C. Tangana o Jesse.

Los dos se lamentan y critican que su chica haya cambiado, Dicen que ya no es la de antes y cantan frases del tipo "nunca te he escuchado reír así, no eres tú, toda esa carne fácil sin vestir no eres tú, toda esa basura de Instagram no eres tú”.

Muy en su línea, vamos. Aquí la puedes escuchar.