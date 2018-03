World Dance Music: Martin Garrix ‘In The Mix’

Justamente pensamos en ti, cuando le pedimos a Martin Garrix que nos enviara una de sus últimas sesiones. Conoces perfectamente cómo produce, pero qué bien, poder escucharle también a los mandos de una super sesión.

El holandés no para de recorrer el mundo, abanderando los carteles más prestigiosos del planeta, produciendo hits y tabajando junto a los artistas más Top del momento. La semana que viene además, sabremos si finalmente gana en alguna de las nominaciones que tiene para los WDM Radio Awards, pero seguro que nadie se extrañaria si ocurre.

El 2018 no ha podido comenzar mejor para Garrix, que con su tema con David Guetta, So Far Away, centrado en el emergente Future Bass, encabeza las listas de todo el planeta. Aquí te dejamos la sesión que nos ha enviado para el disfrute de toda la audiencia de LOS40, dale Play y actualiza tus archivos de baile.