La multimillonaria demanda contra Miley Cyrus

"We run things, things don't run we". Esta es la frase que podría costarle a Miley Cyrus más de 300 millones de dólares.

Por si no termináis de ubicar la letra de la solista en una de sus canciones, precisamos que se trata de uno de sus mayores éxitos de los últimos tiempos: We can't stop.

La canción que fue escrita y producida por Miley Cyrus, Mike Will Made-It, P-Nasty y Rock City (con un sample de Doug E. Fresh y Slick Rick) ha sido demandada por Michael May, cantante de Flourgon que hace 30 años escribió we run things en el que aparece esa misma frase.

La demanda por copyright ha sido presentada en un juzgado de Manhattan donde está la oficina de Copyright de Estados Unidos y en ella reclama esa cantidad en concepto de derechos de autor por la letra.

We can't stop fue el éxito más importante de 2013 y nadie entiende porque esta demanda llega ahora cinco años después de su publicación.

Y eso que parecía que Miley Cyrus iba a tener un 2018 tranquilo.