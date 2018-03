La camarera no imaginaba todo lo que le iba a suceder por esta foto

Evoni Williams tiene 18 años y trabaja como camarera en un restaurante en Texas. Era una joven completamente anónima hasta que una clienta le hizo una foto que ya ha dado la vuelta al mundo.

En la imagen, subida a Facebook por una usuaria llamada Laura Wolf, aparece Evoni cortando la comida a un anciano que no podía hacerlo por sí mismo. Había pedido un filete, pero tenía mal las manos y no podía valerse por él mismo.

"Sin titubear, ella cogió su plato y comenzó a cortar su filete. Parece algo sin importancia, pero estoy segura de que para él fue algo inmenso... estoy tan agradecida de ver un acto de amabilidad y cuidado al comienzo de mi día mientras que todo en este mundo parece tan negativo...", escribió Laura junto a la foto.

La imagen se hizo viral con más de 80.000 'me gusta' y 71.000 compartidos. Y la camarera ha recibido lo que merecía: la Texas Southern University se ha comprometido a darle una beca de 16.000 dólares para que pueda pagarse sus estudios.

Un respiro para la joven, que acabó el instituto en mayo y comenzó a trabajar en el restaurante para poder pagarse la universidad.

"Yo no sabía que me habían sacado una foto hasta horas después", dijo Williams al Houston Chronicle. "Cuando la vi, me dije que eso lo hubiese hecho por cualquier persona".