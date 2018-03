A falta de uno, Risto Mejide protagoniza dos de los momentos más tensos de ‘Got Talent’

Risto Mejide se hizo conocido gracias a ser el miembro del jurado más polémico de la sexta edición de Operación Triunfo. Tras ello, el publicista se ha labrado una potente carrera frente a las cámaras, desde Chester hasta All You Need Is Love.

Pero, seamos sinceros, como espectadores nos encanta ver a Risto sentado como jurado. Por suerte, gracias a Got Talent, podemos hacerlo, regalándonos los momentos más tensos del programa.

De hecho, esta semana el presentador a falta de uno, ha protagonizado dos de los momentos más comentados de la noche.

El primero tuvo lugar cuando actuó Wendy, una cabaretera que se ganó la simpatía del público moviendo sus pechos. Risto se mostró completamente en contra de su pase a la final: “Si ella pasa a la final, no vengo al programa. Es más, no es que no venga a la final, es que si ella gana el concurso no vuelvo a la siguiente edición”.

“No quiero que vuelva a pasar como con El Tekila el año pasado”, aseguró Mejide.

La concursante no se quedó callada ante sus declaraciones y se enfrentó a él: “Tengo un problema contigo porque no me valoraste como persona. Dijiste que un par de tetas no merecían pasar a la final. Yo soy más que eso, soy una mujer”.

Mejide le recordó que lo único que había juzgado era su actuación, asegurando que no tenía el talento suficiente para pasar a la siguiente ronda y dejar fuera del concurso a otros participantes: “No pretendía ofenderte en ningún caso, pero no creo que mover las tetas sea suficiente”.

Finalmente, la elección de que Wendy continuase en el concurso recayó en el público quien dio la razón a Risto. Vamos, que la concursante se quedó fuera.

El segundo momento tenso que protagonizó Risto fue con una concursante que fue a cantar. La chica les regaló a los cuatro miembros del jurado un ejemplar de su disco. ¿Y qué hizo el publicista más mediático de España? Rechazarlo.

“Yo no quiero esto. No me gusta esta música y te lo devuelvo”, aseguró Mejide. La concursante le replicó: “Luego hablarás de respeto, Risto”. El catalán le aseguró que él había rechazado su regalo de una manera educada. Por suerte, Santi Millán, que ejerce de presentador, tomó la palabra, dando por concluido el asunto.