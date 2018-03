Marta Sánchez le pide flores a Jordi Évole en forma de disculpa

“Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón”, cantaba Marta Sánchez hace un mes en un concierto, poniendo letra al himno español. Ahora, la cantante “desesperada” de escuchar todo tipo de comentarios ha dejado claro en El Hormiguero las razones que la llevaron a hacerlo.

“Se me ocurrió un día en Miami hace mucho tiempo, puede que hace un año. Me pareció que podía ser un poco delicado así que lo aparque. Pero cuando llegó el concierto pensé en terminar con Resistiré y el himno con mi letra”, empezó a relatar Marta a Pablo Motos. Y como toda historia que promete, la cosa empezó con un “si tienes huevos” de su manager: “A priori, ni nos dejaron hacerlo en el Teatro de la Zarzuela, que también es propiedad del Estado, pero al final lo canté. Para mí es una carta de amor que yo le hice a mi país.”

Además, aseguró que en el hipotético caso de que su letra fuese aceptada como la oficial del himno no ganaría “ni un solo duro porque, si se legaliza, los derechos los va a ceder a todos los españoles, a pensionistas o colegios”.

Marta Sánchez no quiso perder la oportunidad de enviarle un dardo a Jordi Évole, que la acusó de tributar todo lo que gana fuera de España: “Jordi, mis flores favoritas son las peonias rosas, por si quieres compensar tu metedura de pata. Tributo en España desde que empecé a cantar con los 19 años. Incluso lo que gano fuera, lo traigo aquí.”

El presentador de Salvados, por supuesto, no ha dudado en pedir disculpas a la cantante a través de Twitter: “Pues marchando unas peonias rosas Marta. Mis disculpas”.

La artista zanjó la polémica respondiéndole al tuit aceptando su disculpa: “Me voy a la cama aprendiendo una lección de caballerosidad y de buen gusto con tu gesto. Te honra este mensaje y por supuesto no hace falta que me mandes flores. Con esto me sacaste una sonrisa después de una semana tan dura en España. Te mando mil besos”.