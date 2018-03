Tomb Raider, María Magdalena y La tribu, los grandes estrenos de la semana

Esta semana tenemos estrenos de lo más variopinto: de la bíblica María Magdalena, con Rooney Mara, a la española La Tribu, con Carmen Machi, un drama francés sobre secuestros y desde Japón, un film de animación titulado A Silent Voice.

Terminamos con una cinta basada en hechos reales, Mi nombre es Te Ata, y con nuestra recomendación: la nueva versión de Tomb Raider protagonizada por Alicia Vikander.

Drama religioso centrado en la biblia, sobre la historia de María Magdalena, quien se unió al movimiento social de Jesús de Nazareth en su camino a Jerusalén.

Film que llega del Reino Unido, con dirección de Garth Davis (Top of the Lake, Lion) e interpretaciones de Rooney Mara (Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres) y Joaquin Phoenix (Her).

Comedia centrada en el baile y en una madre que recupera a un hijo que había dado en adopción. A través de la música y de los recuerdos, madre e hijo descubrirán que tienen mucho en común.

Fernando Colomo (Isla bonita, La banda Picasso) nos trae este film español en el que podremos ver las interpretaciones de Carmen Machi (Aída) y Paco León (La Peste).

Cuando un ajetreado hombre de negocios, que se ha distanciado de sus seres queridos, recibe la noticia de que han secuestrado a su hijo, emprenderá un viaje de vuelta a casa para buscarlo y descubrir muchas cosas que desconocía.

Llega desde Francia este drama escrito y dirigido por Christian Carion (Mayo de 1940, El caso Farewell) y protagonizado por Guillaume Canet (El asedio de Jadotville) y Mélanie Laurent (Eternité).

Drama basado en hechos reales sucedidos en Broadway, y en la pasión y dedicación por la interpretación de Te Ata, una chica que se esforzó por conseguir sus sueños en un mundo que puede rechazarte sin piedad.

Nathan Frankowski (To Write Love on Her Arms, Expelled: No Intelligence Allowed) dirige las actuaciones de Q'orianka Kilcher (Sky) y Gil Birmingham (Wind River).

Film de animación japonés dirigido por Naoko Yamada (Tamako Love Story, K-ON!).

Drama romántico centrado en la adolescencia y en la crueldad de los niños en la escuela, pues veremos como una estudiante sorda es el centro de las burlas de sus compañeros.

Nuestra recomendación:

Nuevas aventuras para Lara Croft, quien decide seguir el legado de su padre e investigar uno de sus últimos paraderos: una mítica tumba en una remota isla cerca de la costa de Japón, donde descubrirá secretos que la cambiarán para siempre.

Roar Uthaug (La montaña mágica, La Ola) dirige este reboot de la heroína de las aventuras, con los protagonistas Alicia Vikander (Ex Machina) y Daniel Wu (Into the Badlands).