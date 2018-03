‘Fama, a bailar’: de la primera e inesperada expulsión, a la visita de Mimi (OT)

Giro inesperado en Fama, a bailar. El talent show de #0 se ha enfrentado esta semana a sus primeras expulsiones con un repentino desenlace.

Durante el programa del miércoles, Belén, Dani, Ester y Pablo, los cuatro nominados, tuvieron que probar su valía con una coreografía individual.

Todos se dejaron la piel, ganándose los elogios del profesorado. Sin embargo, y a pesar de que había sido arrastrada a la nominación por su compañero, el público, con sus votos vía app y web, decidieron que la australiana Belén Leroux tenía que ser la primera expulsada del nuevo Fama, a bailar.

La decisión sorprendió a los profesores y al resto de concursantes, y no es para menos. Belén era una de las bailarinas más talentosas de la Escuela con una exquisita formación en la danza.

La propia Belén Leroux no se lo esperaba. "Me quedé en shock porque no me lo esperaba para nada", explica la ya exconcursante a LOS40. "Debería haber seguido en la Escuela, pero sé que el universo me guarda algo".

Además, la bailarina asegura que ahora está revaluando su situación para decidir qué hacer a partir de ahora: "Me estoy planteando quedarme en España una temporada o volver a Londres. Lo que está claro es que quiero seguir entrenando y trabajando".

Segundo expulsado y nueva pareja

Tras la expulsión de Belén, su pareja de baile, Dani, se vio en la obligación de retar a un compañero para decidir la segunda expulsión del programa. El joven escogió a Ester para medirse con ella en la pista de baila este jueves, aunque finalmente no consiguió ganar el reto y fue eliminado.

En consecuencia, Ester volvió a formar pareja con Carlos, mientras que Fama, a bailar fichó a dos nuevas bailarinas: Beatriz del Monte y Cora Panizza. Ambas pertenecen a los 40 seleccionados del casting y entran a la Escuela ahora como concursantes de pleno derecho.

Beatriz y Cora, nuevas concursantes Beatriz se define como trabajadora, enérgica, impaciente, impulsiva, activa y alegre. Es competitiva con ella misma. Por su parte, Cora es una persona muy sensible, risueña, perfeccionista y abierta de mente. Además es muy perseverante y no se rinde con facilidad.

La visita de Mimi, exconcursante de 'OT' y 'Fama Revolution'

La primera semana de Fama, a bailar ha estado marcada por estas dos primeras expulsiones, pero también por momentazos más simpáticos como, por ejemplo, la visita de Mimi, exconcursante de OT 2017 y Fama Revolution.

La cantante y bailarina visitó la Escuela del programa de Cero para contar su experiencia en ambos programas y de paso aconsejar a los participantes:

Mimi visita la Escuela de 'Fama, a bailar'

Recuerda que esta producción de Movistar+ cuenta con canal propio en el dial 29 de la plataforma así como en Youtube, con emisión en directo de 9:00 a 23:30 horas. ¿Y para vivir la experiencia completa? De domingo a jueves, #0 (dial 7) emite en exclusiva las galas en directo a las 21:00.