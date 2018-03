¡Camila Cabello, Aitana War y Rudimental, a un paso de entrar en la lista!

Nos acercamos a una nueva edición del programa más escuchado del fin de semana, y en el apartado de candidatos las chicas (como la semana pasada) vuelven a mandar. Repasamos de quiénes se trata.

Camila Cabello es una de las artistas del momento. Aunque su salida de Fifth Harmony rompiera el corazón de muchos fans, el cambio ha sido para bien, y su primer single, Havana, ha sido un éxito mundial que llegó a lo más alto de la lista de LOS40. Hay muchas ganas de verla en directo el próximo mes de junio a su paso por Barcelona y Madrid.

El tema que nos presenta ahora, y con el que puede hacer doblete en la lista, se titula igual que su gira: Never be the same. Para que lo logre, debes apoyarla en Twitter con el HT #MiVoto40CamilaCabello.

Y de una de las sensaciones de la música latina a dos sensaciones de la música española. Aitana Ocaña y Ana Guerra (o Aitana War) se han revelado como dos de las sorpresas de la última (y muy mediática) edición de Operación triunfo.

Su tema Lo malo ha sido número 1 de ventas en nuestro país y disco de oro. Un tema con una letra muy acorde con el mensaje de girl power que tanta fuerza tiene desde que la semana pasada celebramos el Día de la Mujer. Para que estas dos grandes cantantes ingresen (y se estrenen) en la lista, usa el HT #MiVoto40AitanaWar.

Cerramos el repaso a los aspirantes con el tema These days, de Rudimental, una prestigiosa banda británica de música electrónica que, para esta canción se ha hecho acompañar de la maravillosa cantante Jess Glynne y el rapero Macklemore. En anteriores singles han colaborado con músicos de la talla de John Newman, Emeli Sandé o Bastille.

Sin duda el tema más comercial de esta formación, con el que ya están en el #2 de la lista de ventas británica y con el que pueden debutar en nuestra lista si reciben apoyos suficientes con el HT #MiVoto40Rudimental. ¡Suerte a todos!