Selena Gomez, ¿está trabajando en un álbum de música cristiana?

Desde luego no hay ningún tipo de confirmación oficial pero las redes se han vuelto locas con la noticia de que Selena Gómez podría estar trabajando en un álbum de música cristiana.

Ya sabemos que, pese a que ahora se hayan distanciado, Justin Bieber y Selena han retomado su relación y parece que tanto pasar tiempo juntos han logrado mimetizarse en algunos aspectos.

Desde que Bieber decidió suspender su gira y dedicarse a sí mismo hemos visto como, progresivamente, ha ido acrecentando su fe cristiana de la que siempre ha hecho gala.

Se llegó a rumorear que tenía algo más que una amistad con su pastor de Iglesia. Pero eso no es lo que nos interesa ahora sino el hecho de que haya podido pasar esas creencias a su chica hasta el punto de que se esté planteando trabajar en un álbum cristiano.

Un tipo de música al que en España no estamos muy acostumbrados pero que en Estados Unidos tiene su propia lista de ventas en Billboard.

Las redes se han llenado de comentarios opinando sobre este posible giro a su carrera del que, la verdad, estamos casi convencidos de que no es más que un rumor sin fundamento.

Estos son algunos de los comentarios que hemos podido leer y los memes no hacen más que multiplicarse.

The Christians after hearing Selena Gomez will be releasing a Christian Pop Album pic.twitter.com/MQs7cI2WXi — Raph (@DEMlOUTSANG) 12 de marzo de 2018

When Selena Gomez drops her Christian pop album pic.twitter.com/xdOE8nsjGu — winx (@ranxcx) 12 de marzo de 2018

Old and tanned Selena Gomez singing one of her songs from her Christian album at church. pic.twitter.com/OGxtVdzEHw — John. (@starboyz1) 13 de marzo de 2018

leaked snippet of selena gomez's new single from her Christian album pic.twitter.com/1TNs6IXdok — ً (@fentyair) 12 de marzo de 2018