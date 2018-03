Éstas son las mejores canciones de BTS que debes escuchar al menos una vez en la vida

Aunque el K-Pop no sea lo tuyo por mucho que lo intentes, debes reconocer que, de alguna forma u otra, te ha llamado la atención una canción o el mismo estilo de sus artistas.

Y seguro que te suenan los Bangtan Boys, o BTS para los amigos, ya que son el grupo más conocido mundialmente. (No te preocupes si no tienes ni idea de quiénes son. Nosotros hemos preparado una explicación para ti).

Ahora que ya te has ubicado, te presentamos algunos de los temas que no puedes perderte de este grupo, ya que, te guste el K-Pop o no, van a sorprenderte.

Eso sí. Haz hueco en tu habitación porque no vas a poder contener tus movimientos. ¡Dale al play!

1. DNA

Esta canción ha conducido a BTS a la fama, colándose en las listas de éxitos de todo el planeta. Su videoclip es colorido y el estilo personal de cada uno de sus miembros. ¡No pararás de tararear el estribillo!

2. MIC DROP (feat. Steve Aoki)

El grupo ha trabajado con Steve Aoki, uno de los DJ más emblemáticos a nivel internacional, para esta nueva versión de su tema MIC Drop. No te lo vas a creer pero los chicos aseguran que se inspiraron en el discurso de Barack Obama de 2016 para esta canción.

3. Blood Sweat & Tears

Es una de las canciones de la banda con más significado en su letra. Además, el videoclip cuenta con una serie de iconos importantes que lo hacen único.

4. Not Today

Este tema se ha convertido en un himno sobre la lucha. En el videoclip y la canción, los chicos de BTS instan a sus seguidores a seguir luchando y nunca darse por vencidos. Tu espíritu guerrero se despertará cuando la escuches.

5. Dope

Está claro que los Bangtan Boys están más que cansados de los trabajos que les han asignado para el videoclip de esta canción. “Estamos cansados de trabajar la mitad de nuestros días” es uno de los versos que componen este tema, con el cual puedes sentirte identificado.

6. Go Go

Aunque puede malinterpretarse, los integrantes del grupo aseguran que se trata de una canción con tintes irónicos. En ella, critican el consumismo y la poca importancia que se le da a los momentos que te da la vida. El tono con el que la cantan también es sarcástico.

7. Fire

Es una de las canciones con más fuerza y potencia de toda su discografía. Su letra y el ritmo te mantienen activo desde el segundo cero. ¡Escúchala!

8. Save Me

Esta canción pertenece al álbum de Youth y su letra es de lo más profunda. Agradecen a quiénes los hayan salvado por haberlo hecho, ya que han conseguido ser ellos mismos.

9. I Need U

El título de esta canción habla por sí solo. Necesitan a la persona que aman pero saben que no pueden estar con él/ella, pues ha ocurrido algo que les ha decepcionado. De hecho, en la letra también expresan su odio hacia esa persona.

10. Spring Day

Los bonitos paisajes que aparecen en el videoclip hacen que la escucha de esta canción sea muy favorable. Los ritmos de la canción te involucran en ella de manera inmediata.

11. Best Of Me (feat. The Chainsmokers)

Pues sí. Los Bangtan Boys no solo han colaborado con Steve Aoki, sino también con los neoyorquinos The Chainsmokers, los cuales han sonado en numerosas ocasiones en LOS40. Así suena este temazo.

Ahora que has conocido esta pequeña muestra del repertorio musical de BTS, ¿has conseguido mantenerte estático ante sus ritmos diversos y locos?