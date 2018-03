La gran sorpresa de Charlie Puth

Cada vez falta menos para que vea la luz el segundo álbum de estudio de Charlie Puth, Voicenotes, que ya ha presentado con éxitos como Attention.

Pero el solista estadounidense podría tener guardado algún as en la manga según hemos podido comprobar en sus perfiles en redes sociales.

Porque las pistas que ha dejado tanto él como Kehlani en las redes es que hoy, 15 de marzo, desvelarían información sobre una colaboración ya que ambos compartieron la misma fotografía en la que se abrazan y se ríen.

Dicho y hecho: Done for me es su nuevo dueto.

De momento Charlie Puth ha publicado información muy escasa sobre las canciones que formarán parte de su segundo proyecto de estudio.

Attention, How long (Nº1 de LOS40) e If you leave me now (junto a Boyz II Men) parece que eran tres de las canciones confirmadas de este elepé que ahora podría sumar a Kehlani.

El próximo 11 de mayo llegará a las tiendas de todo el mundo Voicenotes pero nosotros nos morimos de ganas de saber si este nuevo dueto llegará junto a él.

¿A vosotros qué os parece? ¿Se escuchará en The Voicenotes Tour, gira a la que está invitada Hailee Steinfeld?