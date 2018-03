La partida de Drake que ha batido récords

Venimos en los últimos tiempos hablándoos bastante de Fortnite, el videojuego al que todo el mundo está enganchado debido al éxito de su modo Battle Royale (100 jugadores, sólo puede quedar 1), y de lo que ha subido en la plataforma de streaming Twitch hasta el punto de que se apuntan a jugar estrellas de la música como Drake.

El rapero canadiense ha obtenido un record junto a Ninja, el conocido streamer con record de subscriptores y ya hasta de seguidores, sobrepasando los 3 millones, el primero en hacerlo.

El rapero aceptó la invitación de Ninja para compartir partida a Fortnite Battle Royale y el resultado ha roto todos los récords.

El stream, llegó a pasar de 600.000 espectadores, record para un usuario individual (no se cuentan aquí transmisiones de torneos, donde juegos como Counter Strike o League of Legends si han tenido más gente viéndolos a la vez). Y parece que Drake no lo hizo nada mal.

Con el alias de Theboyduddus, el rapero uniformado como John Wick demostró estar a la altura en el campo de batalla.

Cabe destacar que el rapero jugaba desde una PlayStation 4 y Ninja desde PC, mostrando las capacidades crossplay de Fortnite, un añadido más a la montaña de razones que explican su popularidad.

Al ir avanzando la velada, la locura fue a mayores, uniéndoseles en la partida el rapero Travis Scott y el jugador de los Pitsburgh Steelers JuJu Smith-Schuster. Como no podía ser de otro modo, el evento fue Trending Topic número 1 en los Estados Unidos.

Con estas cifras que ni siquiera se ven en los grandes eventos deportivos de pago, Ninja está consiguiendo increíbles ingresos que algunos estiman entre los 150.000 y los 500.000 euros mensuales.

El cielo parece ser el límite para un chaval cuyas cifras de subs y seguidores no paran de subir, y ya no es raro verle pasar de 100.000 espectadores permanentes durante toda la duración de sus sesiones.

Mientras el resto del mundo se pregunta porque no se le ocurrió empezar a jugar a los "marcianitos" y hacer vida de todo esto.