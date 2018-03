Lara Croft y Tomb Raider no sólo estrenan película

Alicia Vikander está a punto de resucitar a Lara Croft y a Tomb Raider para la gran pantalla pero el regreso de la popular heroína de los videojuegos no se producirá sólo en las salas de cine.

Porque gracias a una filtración hemos podido ver un primer teaser trailer CGI del nuevo videojuego con el que Eidos Montreal y Square Enix cerrarán la trilogía: Shadow of the Tomb Raider.

Siempre según esta fuente, el videojuego se pondría a la venta el próximo 14 de septiembre para Xbox One y PlayStation 4.

Shadow of the Tomb Raider supondrá el cierre de la historia que narra el origen de Lara Croft como aventurera en los videojuegos tras dos brillantes entregas: Tomb Raider y Rise of the Tomb Raider.

Por lo visto en ese pequeño adelanto, parece que Lara Croft viaja a América para descubrir los secretos que encierran algunas pirámides de Mesoamérica.

Queda claro que este Shadow of the Tomb Raider no tiene nada que ver con la película que está a punto de estrenarse.