Dante por aquí, Dante por allá

Ya hemos hablado en varias ocasiones de la moda de sacar reediciones de juegos de generaciones pasadas pero con tratamientos HD y demás mejoras que permite el paso de los años.

Lo que empieza a pasarse de castaño oscuro es ya sacar reediciones de reediciones, puesto que Devil May Cry ya recibió la suya en 2012 cuando se lanzaron los 3 primeros para PS3 y XBox360.

Si, está genial poder disfrutar de las 3 entregas originales de una saga que rompió moldes hace década y media, pero falta ver si un lavado de cara y 60 fps constantes son suficientes para que la gente vuelva a pasar por caja.

Los juegos no presentan cambios relevantes en su mecánica jugable, así que no profundizaremos demasiado en ello, si no conoces la saga es que has vivido bajo un roca los últimos años. De modo que hablaremos un poco de cada juego.

Devil May Cry iba a ser en sus orígenes un nuevo capítulo de la saga Resident Evil, pero su innovación provocó Capcom cambiara de idea y que terminase siendo parte de una serie totalmente diferente. En él nos presentaban a Dante, un protagonista más chulo que un ocho, hijo del demonio Sparda y una humana.

Habiendo renegado de sus orígenes, Dante regenta una agencia de detectives de lo paranormal, buscando casos extraños para resolver, con las habilidades que da el ser mitad demonio.

Un encuentro con una mujer que le recuerda a su madre pondrá en marcha el que fuera uno de los juegos estrella de los primeros meses de vida de PlayStation 2.

Estilo hack & slash, combos casi infinitos, moderada ración de puzles y el carisma a raudales de Dante eran la base de un juego que asombró a propios y extraños.

En cambio, su segunda parte no disfrutó del mismo éxito. DMC2 seguía contando con Dante, y añadía a Lucia, una mujer misteriosa que pedía ayuda a Dante para acabar con un demonio que intenta conquistar el mundo, un cliché nunca visto. El juego contaba con 2 discos, uno para Dante y otro para Lucia, al estilo Resident Evil 2.

En este DMC a Dante parece que se le había comido la lengua el gato, perdiendo gran parte de su carisma, y que ambas historias compartieran gran parte de los escenarios resultaba en la sensación de estar pasándonos 2 veces el mismo juego. El juego acabó convirtiéndose en la oveja negra de la familia.

Por último tenemos DMC3, que recuperaba el gran nivel del original y nos presentaba nuevos personajes (mención especial a Vergil, hermano de Dante) y posibilidades de juego, como poder mover la cámara en ciertas secciones. La saga volvía a brillar con luz propia olvidando el bache de la segunda entrega.

Repasados someramente los capítulos, ¿es recomendable DMC HD Collection?

Si no jugasteis a los originales, tenéis una trilogía de juegos que siguen siendo divertidos, intensos y frenéticos. Hay aspectos que han envejecido mejor que otros, por supuesto, pero tened en cuenta que muchas de sus virtudes pasaron a copiarse descaradamente en multitud de juegos posteriores.

Para los amantes de la acción tenéis dos grandes juegos y otro que no lo es tanto, pero a precio reducido es muy tentador tener la versión "supermegadefinitiva", imaginamos que hasta que llegue la próxima generación y les tiente sacarla de nuevo.

Y todo hay que decirlo, hubiera estado bien meter Devil May Cry 4 en la recopilación, mientras esperamos al quinto capítulo de la historia de Dante.

Lo tendréis en las tiendas y en descarga digital desde el 13 de Marzo por unos 30 euros.