Ricardo Gómez: “Si la gente me conociera, no les gustaría tanto como Carlitos”

El niño más querido de España, el mítico al que llevamos viendo en Televisión Española desde el año 2001 y al que todo el mundo, quiera o no quiera, le tiene un poquito de cariño, ha visitado Anda Ya. Sí, hablamos de Carlitos de Cuéntame, el gran Ricardo Gómez.

El actor ha venido a Anda Ya para hablarnos de la obra ''Mammón'', que se representa en los Teatros Canal (Madrid) hasta el 1 de abril. La obra cuenta la historia sobre la situación de Siria y el conflicto capitalista.

El actor ha empezado fuerte y es que nos ha contado que hay algo que le dicen mucho que no le gusta tanto: ''La gente cree que me conoce muchísimo, pero realmente el personaje de Carlos no tiene nada que ver conmigo''. Y es que es verdad que Carlitos y Ricardo no son la misma persona y de eso a veces no nos damos cuenta: ''Si la gente me conociera no les gustaría tanto como les gusta Carlitos''. Vamos que creemos que le hemos visto crecer y no.

Ricardo ha hablado sin tapujos en toda la entrevista. Nos ha confesado que le encantaría trabajar con Nathalie Poza y que su red favorita es Twitter: ''de la gente más ingeniosa y más creativa está en Twitter''.

Pero la cosa no se ha quedado ahí... Ricardo ha tenido que mojarse un poquito en nuestro juego ''Así fue''. El actor tiene que contar cómo fueron exactamente ciertas situaciones. ¡Y ojo ojito con lo que suelta!



Nos ha contado que su momento más embarazoso ocurrió cuando se fue a Londres. Resulta que le dijo a su compañero de al lado que el profesor era un coñazo a lo que el chico le respondió: ''es mi padre''. ¡Imagínate!

¡Anímate a escuchar todas las historias porque merece la pena!