Amaia y Alfred son los protagonistas de Camp Rock y no te has dado cuenta hasta ahora

Están recorriendo los escenarios de toda España desprendiendo el amor que sienten el uno por el otro, lo que les convierte en la pareja del momento. Pero hay un dato que desconocías acerca de Amaia y Alfred, y es que son idénticos a Joe Jonas y Demi Lovato en la película de Camp Rock. ¡Flipa!

Hay una teoría publicada en Twitter que explica esta afirmación y ojo porque tiene sentido.

🎸 alfred y amaia se están copiando de demi lovato y joe jonas en camp rock · A CONSPIRACY THEORY THREAD 🎸 — claunoche 🌾 (@hesyounas) 12 de marzo de 2018

Para empezar, Mitchie, interpretada por Demi, y Shane por Joe, se conocen en un concurso de cantar que tiene lugar en un campamento. ¿Te suena de algo? ¡Pues sí! Almaia también se conocieron en un concurso de la misma índole.

El éxito que han tenido tras su salida de la academia y del campamento es inminente. Tanto la pareja americana como la española han demostrado que son capaces de llenar los grandes recintos de ambos países.

Aunque dicen que el físico es lo primero que llama la atención de una persona, lo que cautivó de Amaia a Alfred es su talento, lo mismo que le ocurrió a Shane con Mitchie. Sin embargo, ambas chicas tuvieron una primera impresión de ellos totalmente contraria, pues creían que eran los creídos del grupo. ¿Casualidad?

Por no hablar del vídeo que publicaron de Alfred desde la academia interpretando This Is Me de Demi Lovato. Es obvio que están obsesionados con Camp Rock y sus dos protagonistas.

he aquí otra prueba de lo obsesionado que está alfred con camp rock y demi lovato pic.twitter.com/qw7jpoc1kh — claunoche 🌾 (@hesyounas) 12 de marzo de 2018

Además, una de las frases de la canción de La La Land de Demi Lovato es “¿Quién dice que no puedo llevar mis converse con mi vestido?”. Pues sí. Amaia lleva converse y un vestido en el videoclip de Tu Canción. ¿Acaso sigues dudando de todas estas señales?

Y ya para concluir esta teoría totalmente verificada, Alfred decidió publicar el siguiente tuit en su perfil de esta red social:

Queda confirmado, pues, que Alfred y Amaia son Joe Jonas y Demi Lovato. ¡Voilà!