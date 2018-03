Kendall Jenner asegura que “no es como sus hermanas”

¿Qué tienen las Kardashian para que todo lo que hagan se convierta en noticia? Si no que se lo pregunten a Kendall Jenner que ha tenido que ha tenido que poner punto y final a los rumores sobre su sexualidad. ¿Realmente era necesario?

La modelo de 22 años, la mejor pagada según la revista Forbes, ha protagonizado la portada de la versión estadounidense de Vogue. En la entrevista que ha concedido para la revista, la modelo no solo ha hablado de moda, también sobre su familia, su carrera y sus relaciones.

Kendall, que lleva toda la vida frente a las cámaras gracias al reality Keep Up With Kardashian, ha querido aclarar si es o no homosexual: “No soy gay, no tengo nada que esconder. No creo que haya ni un solo hueso bisexual o gay en mi cuerpo pero no lo sé… ¿quién sabe?”.

Kendall cree que estos rumores surgen por “no ser como sus otras hermanas”, que no tienen problema en mostrarse con sus parejas ante los medios: “Fue algo que se pensó durante un tiempo porque no me habían visto con un hombre. Siempre he sido muy discreta con los chicos, soy muy reservada todo el tiempo”.

La modelo asegura que sí que tiene una “especie de energía masculina”. “No quiero decir que soy transgénero ni nada de eso, pero tengo una energía ruda, me muevo de manera distinta. Sin embargo, la respuesta a la pregunta es, no soy gay ni escondería algo así”

Además, en la misma entrevista, por si a los lectores les quedaban dudas, Kendall habla sobre su novio, el jugador de baloncesto Blake Griffin. Eso sí, en todo momento se refiere a él como “un amigo”.

Kendall habla sobre el polémico anuncio de Pepsi

En la misma entrevista, la buena de Kendall también habló del controvertido anuncio de Pepsi que protagonizó y que a las 24 horas decidió retirar la marca: “Mi intención nunca fue hacer daño a nadie. Me dolió pensar que hice daño a otras personas”.

A pesar de haber protagonizado decenas de controversias – cositas que tienen ser una de las protagonistas de uno de los realitys más vistos del mundo- la modelo asegura que nunca “había sufrido a ese nivel”.

El anuncio fue criticado por muchos porque no compartían que una chica blanca con una lata de Pepsi fuese la respuesta a la oleada de protestas que se vive en Estados Unidos ante los asesinatos de afroamericanos de mano de la policía.

“No pensé que el anuncio fuese controvertido exactamente por esa razón. ¿Fue cuándo físicamente choqué las manos con el policía lo que a todo el mundo enfadó? No lo vi de esa manera”, aseguró la modelo a Vogue.

No hay duda de que si perteneces al clan Kardashian estás en el objetivo de todos los medios. Eso sí, nos debería interesar más su trabajo encima de la pasarela y frente a la cámara que con quién comparta sábanas.