Reyko canta en acústico un mushup de ‘Spinning Over You’, ‘Feel It Still’ y ‘Havana’

Reyko se ha convertido en uno de los grupos revelación del momento. Su éxito Spinning Over You, gracias a su ritmo tropical y pegadizo, suena en todos lados.

De hecho, Soleil e Igor –así se llaman los dos integrantes del grupo- nos contaron que no se esperaban para nada el éxito de esta canción.

Aprovechando que Reyko vino a los estudios de LOS40, les animamos a cantar una versión en acústico del tema. Pero no solo se atrevieron con Spinning Over You. El dúo enlazó el final de su canción con otros dos temazos, Feel It Still y Havana, regalándonos un mashup que suena genial.

Y es que la característica voz de Soleil es perfecta para convertir cualquier melodía en una dulce canción.